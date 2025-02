Homem envolvido com o tráfico detido em Caputira

CAPUTIRA – Nesta quarta-feira (26/02), durante uma Operação Batida Policial no centro de Caputira, a Polícia Militar deteve um indivíduo envolvido com o tráfico de drogas. A ação ocorreu na avenida Prefeito Tininho.

Com informações de que o indivíduo estaria traficando e, possivelmente, portando uma arma de fogo, a equipe obteve autorização do responsável para realizar uma busca residencial. Durante a busca, foram encontrado um rádio comunicador, onze munições calibre.380, três pedras pequenas de crack embaladas, uma pedra de crack com aproximadamente 20 gramas e uma balança digital.

Os itens estavam em uma pochete pendurada na cama, enquanto o rádio comunicador foi localizado embaixo dela.

O detido também foi mencionado em denúncias como um dos possíveis envolvidos em um roubo ocorrido em Caputira no dia 23/02/2025.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para as providências legais cabíveis.

“A comunidade é incentivada a colaborar com informações pelo telefone de emergência 190 ou através do Disque Denúncia Unificado: 181”, ressalta a PM.