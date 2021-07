Homem encontrado morto próximo ao trevo de Sapucaia

CARATINGA– O corpo do pedreiro José Nilton Carvalho de Assis, 58 anos, foi encontrado por volta das 9h desta segunda-feira (19), em uma lavoura de café localizada no córrego São Silvestre, próximo ao trevo de acesso a Sapucaia, na zona rural de Caratinga.

De acordo com o tenente Lessa, por volta das 9h, a Polícia Militar recebeu informações do encontro de um cadáver, na zona rural, num córrego que dá acesso a Sapucaia.

“Deslocando para o local foi apurado que a vítima apresentava algumas lesões que não seriam compatíveis com morte natural. Foram colhidas algumas informações no local que esse indivíduo com a esposa dele saiu de casa por volta das 5h para prestar serviço no terreno onde aconteceu o fato. Por volta das 8h, dois indivíduos que seriam um de 40 anos e outro de 39 anos, que seriam irmãos, e estaria em uma disputa relacionada a divisão de herança que englobaria esse local dos fatos, teriam chegado e após algum tipo de discussão efetuaram alguns golpes com um instrumento corto contundente que não foi localizado no local, podendo ser um facão ou alguma ferramenta utilizada na zona rural e desferido diversos golpes contra a cabeça da vítima, que foi encontrada sem vida”, explicou o tenente Lessa.

Nas proximidades do crime foram encontradas diversas ferramentas que seriam da vítima, o veículo dela também estava estacionado próximo. “Após os fatos os suspeitos evadiram em uma motocicleta, que foi encontrada posteriormente na “Rua do Correio”, foi apreendida e removida ao pátio”.

Segundo o tenente Lessa, a vítima não tinha passagens pela polícia.

POSSÍVEL MOTIVAÇÃO DO CRIME

O tenente Lessa explicou que o crime teria a ver com divisão relacionada à herança. “A vítima apenas prestava serviços no local a mando da pessoa que fez a compra na propriedade. Os autores tem uma disputa relacionada à divisão do terreno já há algum tempo. Essa propriedade foi vendida para uma terceira pessoa e não foi bem aceita pelos suspeitos, que desde então tinham atrito com a proprietária do local e com outro herdeiro. A vítima simplesmente prestava serviços para a proprietária do local, mas não é possível saber o tipo de atrito que tiveram antes do crime. Há informações de uma segunda vítima, mas ela não foi localizada, havia outra pessoa trabalhando no local”, concluiu o tenente.

PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL

Segundo informado pelo perito, Fernando Gomes, a vítima foi morta por um instrumento cortante. “Foram constatados três ferimentos cortantes na região da cabeça. São dois na parte de trás da cabeça e um na testa. E, um ferimento – uma espécie de escoriação – na região torácica. Além disso, havia também um ferimento cortante em um dos dedos da mão (braço esquerdo). Aparentemente, pode ter sido um ferimento de defesa. Uma lesão por defesa (movimento involuntário que a pessoa faz ao se defender) e o golpe direcionado para outro local, acaba atingindo a mão, o braço, etc”, disse o perito.

Nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.