Homem encontrado morto dentro de casa

CARATINGA– O corpo de Edson José da Silva foi encontrado no início da tarde desta terça-feira (24) em sua casa, localizada na rua Ernestino Gomes da Costa, no bairro Salatiel. A suspeita inicial é que a morte foi provocada pelo vazamento de gás. Porém somente exames irão comprovar essa tese.

Os bombeiros militares foram acionados devido a um cheiro forte de gás. Uma guarnição foi até a residência e constatou que o local tinha duas entradas e ambas estavam trancadas. Os bombeiros conseguiram entrar no imóvel e encontraram Edson deitado numa cama. Imediatamente, um bombeiro sanou o vazamento de gás enquanto outro verificou os sinais vitais de Edson, sendo constatado que ele já estava morto. A origem do vazamento de gás era uma das bocas do fogão que estava totalmente aberta.

Segundo familiares, Edson morava sozinho, estava um pouco deprimido e não fazia contato há mais de 24 horas. Conforme relatório dos bombeiros, não foi possível precisar a causa da morte, se foi pela intoxicação ou mal súbito.

Polícia Militar e Polícia Técnica da Polícia Civil também estiveram no local. O corpo de Edson foi encaminhado para Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga.