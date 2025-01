Homem em surto ateia fogo em residência e foge

MURIAÉ – Uma casa localizada na Rua São Vicente (Vila Vicentina), no bairro Planalto, em Muriaé, foi incendiada na madrugada desta sexta-feira (24).

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local a equipe recebeu a informação de que duas pessoas residiam no local e que estavam dentro do imóvel. As buscas foram imediatamente iniciadas, mas somente uma das vítimas foi encontrada, um homem de 52 anos com queimaduras de segundo grau em todo o corpo.

Em seguida, o incêndio foi controlado e finalizado pelos bombeiros.

De acordo com a vítima, o outro homem teria entrado em um surto psicótico e ateado fogo na casa enquanto ele dormia. A Polícia Militar foi acionada para auxiliar nas buscas, mas até o momento o autor do incêndio não foi encontrado.

Já o homem de 52 anos foi levado para o Hospital São Paulo onde segue internado para cuidar das queimaduras provocadas pelas chamas.

Rádio Muriaé