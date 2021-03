Homem é vítima de homicídio tentado no córrego do Suíço

CARATINGA – Um homem de 61 anos deu entrada no Pronto Atendimento Municipal de Ipanema, no final da tarde deste último domingo (28), com vários ferimentos nas costas por disparo de arma de fogo, provavelmente espingarda polveira.

A vítima, que estavam montada em um cavalo, foi encontrada pedindo socorro no córrego do Suíço, zona rural de Caratinga.

O único suspeito apontado pela vítima é um indivíduo acusado de ter furtado um bezerro de sua propriedade no passado.

A vítima foi transferida para o hospital César Leite, em Manhuaçu e seu estado de saúde era considerado estável.

Durante o rastreamento a guarnição de Ipanema, localizou o suspeito, um homem de 62 anos, que foi encaminhado ao quartel PM para apresentar a sua versão, e em seguida foi liberado.