Homem é violentamente agredido e ainda ameaçado de morte

CARATINGA – Um homem, 27 anos, foi violentamente agredido e também foi ameaçado de morte por pessoas da mesma família. O caso foi registrado na tarde deste domingo (15) na praça Antônia Caetana, no distrito de Patrocínio, zona rural de Caratinga.

A Central de Operações do 62º Batalhão de Polícia Militar recebeu notícias de que estaria ocorrendo uma confusão no distrito de Patrocínio. As ligações noticiavam que teria um indivíduo bastante lesionado e que teria uma pessoa armada no local.

Equipes se deslocaram para o local, onde apuraram que os autores teriam evadido em um veículo Siena, de cor prata. Enquanto equipes estavam em rastreamento, outra equipe foi até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, onde a vítima teria sido socorrida, para saber o seu estado de saúde. Os militares foram informados de que a vítima não corre risco, porém foi lesionada de forma grave na região da face e cabeça.

Foi apurado no local dos fatos que o autor de 45 anos estava de posse de uma “caneta de moto” (uma barra cilíndrica de ferro) e que ele teria atingido a vítima e no instante em que ele iria agredi-lo novamente com o instrumento contundente, terceiros o impediram.

Após tomar a barra de ferro da mão do autor, terceiros também tentavam tirar a vítima das mãos do filho do autor, um jovem de 24 anos, da esposa dele de 22 e da esposa do autor que estava armado.

Nesse instante, o autor sacou uma arma de fogo e ameaçou as pessoas que estavam tentando impedir que algo de mais grave ocorresse, caso contrário iria atirar neles.

Autores (pai, filho e esposas) continuaram a agredir a vítima com chutes, principalmente na região do rosto e cabeça.

Após as agressões os autores evadiram no veículo Siena e até o final desta edição não tinham sido localizados. Após diversas diligências e levantamentos, a Polícia Militar localizou e prendeu uma mulher de 22 anos, esposa do filho do autor.

“Foi apurado que a motivação das agressões seria em virtude de um possível envolvimento da vítima com a esposa do filho do autor”, informou a PM.