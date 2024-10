Homem é torturado por três horas com barra de ferro por suposto furto de bomba d’água em MG

Três envolvidos foram presos; vítima jura que foi confundida

A Polícia Militar prendeu três homens, de 25, 31 e 39 anos, suspeitos de praticar uma sessão de tortura, munidos com barra de ferro e tronco de árvore, contra uma vítima em Ponte Nova, na Zona da Mata mineira. O crime ocorreu no sábado (26 de outubro), no bairro Rosário do Pontal.

Conforme o boletim de ocorrência, uma denúncia anônima informou que os suspeitos teriam invadido uma casa e sequestrado a vítima, de 31 anos. Para isso, usaram força física e ameaças com arma de fogo. O grupo foi visto dirigindo-se à Serra dos Pinheiros, e os militares iniciaram um rastreamento na área.

Em determinado momento, a vítima, ensanguentada, correu em direção à viatura policial. O homem relatou aos militares que foi agredido por cerca de três horas com golpes de barra de ferro e tronco de árvore. Segundo ele, a tortura seria para que confessasse o furto de uma bomba d’água, o que ele afirma não ter cometido.

A vítima foi encaminhada ao hospital Arnaldo Gavazza, onde foi internada com suspeita de fratura no crânio. Durante o trajeto, a viatura avistou o trio de suspeitos em um veículo; eles foram reconhecidos pela vítima, cercados, presos e conduzidos à delegacia da Polícia Civil.

Fonte: O Tempo