Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Lajinha

MANHUAÇU — Um homem de 30 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (15) por tráfico de drogas no bairro Lajinha, em Manhuaçu. A ação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma expressiva quantidade de entorpecentes e de materiais utilizados no preparo e na comercialização de drogas.

Durante patrulhamento, os militares abordaram o suspeito em via pública e encontraram com ele um tablete de maconha. Em continuidade às buscas, foram localizados 46 tabletes de maconha, 6 buchas da mesma substância, 5 papelotes de cocaína, sementes de maconha e diversos materiais ligados ao tráfico.

Entre os itens apreendidos estavam uma prensa hidráulica, uma balança digital, uma máquina de cartão e um caderno contendo anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes. Além disso, a quantia de R$ 3.515,00 em dinheiro foi encontrada no local.

O veículo utilizado pelo suspeito também foi recolhido e encaminhado ao pátio credenciado do Detran. O autor, juntamente com todo o material apreendido, foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde foram tomadas as providências cabíveis.