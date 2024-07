Homem é preso por tráfico de drogas, embriaguez ao volante e mandado de prisão em aberto

BOM JESUS DO GALHO- Na madrugada desse domingo (21), a Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo em Bom Jesus do Galho quando avistou um veículo Corolla realizando uma manobra de marcha ré nas proximidades do hospital da cidade.

Em uma tentativa de evitar a abordagem, o condutor executou uma manobra conhecida como “cavalo de pau”, colocando em risco não apenas sua vida, mas também a de pedestres e usuários da via. Em seguida, empreendeu fuga pela MG-329, em direção a Caratinga.

A perseguição foi imediatamente iniciada pela equipe de Bom Jesus do Galho, que comunicou via rádio a placa do veículo, possibilitando a identificação do condutor. A partir deste ponto, uma operação de cerco foi montada em quatro pontos estratégicos ao longo da rodovia, na tentativa de interceptar o infrator. No entanto, o condutor conseguiu furar todos pontos.

Após o condutor fugir pelas ruas dos bairros Santo Antônio e Alvorada, ele e a passageira abandonaram o veículo próximo à sua residência. Entretanto, uma equipe da Polícia Militar já aguardava no local e realizou a abordagem.

Durante a busca pessoal, foi encontrado um maço contendo onze cigarros de maconha no bolso do condutor. Além disso, no veículo foi encontrada uma porção de cor rosa, semelhante ao LSD.

O indivíduo já estava sendo procurado por um mandado de prisão relacionado ao crime de tráfico de drogas. Apesar da oportunidade oferecida para realizar o teste do etilômetro, devido aos sinais de embriaguez visíveis, o motorista não estava em condições de fazê-lo. O veículo Corolla foi removido para o pátio credenciado devido às infrações de trânsito cometidas durante a fuga.

Ao final da operação, foram lavrados autos de infração de trânsito pertinentes e o motorista foi preso por embriaguez ao volante, além do mandado de prisão em aberto, uso e consumo de drogas e direção perigosa. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para as providências legais cabíveis.