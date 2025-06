Homem é preso por tráfico de drogas em espera feliz

ESPERA FELIZ – Um homem de 45 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (25), por volta das 17h30, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Vale do Sol.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento preventivo na Rua Izélio José Maria, um veículo de transporte por aplicativo foi abordado. Durante as buscas pessoais no condutor e no interior do carro, os militares localizaram dois papelotes de cocaína, uma bucha de maconha, cinco pedras de crack e um aparelho celular.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. O veículo utilizado foi removido para o pátio credenciado do Detran.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas e do apoio da comunidade no combate ao tráfico de drogas na região.