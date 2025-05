Homem é preso por tráfico de drogas em bar no bairro São Jorge

Durante patrulhamento, suspeito tentou esconder sacola com cocaína em depósito de estabelecimento

MANHUAÇU — Um homem de 43 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (22) por tráfico de drogas na Avenida José Florêncio, no bairro São Jorge, em Manhuaçu. A ação foi realizada pela Polícia Militar durante patrulhamento de rotina.

De acordo com a PM, o suspeito foi flagrado realizando transações suspeitas em um bar. Ao notar a aproximação da equipe policial, ele tentou esconder uma sacola no depósito do estabelecimento.

Durante a averiguação, os militares localizaram no interior da sacola 43 papelotes de cocaína. Além da droga, foram apreendidos também um telefone celular e a quantia de R$ 174,00 em dinheiro.

O autor foi preso em flagrante no local e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para as demais providências.