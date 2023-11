Homem é preso por receptação e adulteração de veículo clonado

INHAPIM – Na tarde desta quarta-feira (9), a Polícia Militar prendeu um homem, 32 anos, por receptação e adulteração de veículo clonado. A ocorrência foi registrada na rua Alberto de Azevedo, centro, em Inhapim.

De acordo com a PM, a prisão ocorreu após a equipe receber informações de que um veículo Chevrolet/Onix, estaria transitando na cidade e seria clonado. Com as informações do veículo e características do condutor, os policiais militares iniciaram um rastreamento. Em um determinado momento, o veículo foi visualizado estacionado. O condutor foi abordado, ele informou aos policiais que havia um cigarro de maconha no carro. A droga foi encontrada e apreendida.

Ao vistoriar o veículo, os policiais militares constataram que a numeração do motor e do chassi estavam adulteradas. No local compareceu um policial civil, que também constatou a adulteração. O autor disse que comprou o carro de uma tia de sua esposa, mas depois disse que comprou o carro de uma pessoa desconhecida por R$ 11 mil. Ao ser indagado novamente, o infrator relatou que aguardaria seu advogado.

O veículo foi removido pela empresa rebocadora e o indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Inhapim.