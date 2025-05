Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo na zona rural de Caiana

Ação aconteceu durante a Operação Agrogerais Segura, que visa reforçar a segurança no meio rural

CAIANA — Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (22) por porte ilegal de arma de fogo na zona rural de Caiana. A ocorrência foi registrada durante o desenvolvimento da Operação Agrogerais Segura, ação da Polícia Militar voltada para o reforço da segurança em áreas rurais da região.

De acordo com a PM, a equipe policial se deslocava para atender a uma ocorrência de desentendimento envolvendo compradores e vendedor de terras no Córrego Mato Grosso, quando avistou o suspeito transitando em um veículo.

Durante a abordagem, os militares localizaram com o homem um revólver calibre .32, carregado com cinco munições intactas e um cartucho deflagrado.

Diante da situação, o autor foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, junto com a arma, as munições e as testemunhas da ocorrência.

A Polícia Militar reforça que a população pode colaborar com informações pelo 190, número de emergência, ou pelo Disque Denúncia Unificado (181), com garantia de sigilo.