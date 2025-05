Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Manhumirim

MANHUMIRIM — Um homem de 27 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (12), no bairro Vila Rica, em Manhumirim. A prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar, após o suspeito, que estava na garupa de uma motocicleta, demonstrar atitude suspeita ao ajeitar um objeto na cintura ao perceber a aproximação da viatura.

Os policiais realizaram a abordagem e, durante a busca pessoal, encontraram um revólver municiado e em condições de uso na cintura do indivíduo. Diante do flagrante, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da comunidade e disponibiliza os canais 190 e 181 (Disque Denúncia Unificado) para informações e denúncias anônimas.