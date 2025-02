Homem é preso por jogar gasolina em mulher, cortar o cabelo dela e filmar o crime em MG

Agressor possuía antecedentes criminais e usou simulacro de arma de fogo para abordar a vítima

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante após agredir, jogar gasolina e cortar o cabelo de uma mulher, de 42, em Ipatinga, no Vale do Aço, na noite dessa quarta-feira (12 de fevereiro).

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o rapaz perseguiu a vítima durante todo o dia, fazendo ameaças em diversos locais, incluindo a residência dos familiares da mulher. Conforme a corporação, o homem abordou a vítima na casa dela, utilizando um simulacro de arma de fogo para ameaçá-la e forçá-la a acompanhar ele.

Durante o percurso pelas ruas do bairro, segundo o boletim de ocorrência, o agressor arrastou a vítima, jogou gasolina sobre ela e fez diversas ameaças de morte. Segundo a PM, ele levou a mulher até uma farmácia, comprou uma tesoura, cortou o cabelo da vítima, a agrediu com tapas no rosto e ainda filmou a cena.

Populares que presenciaram as agressões acionaram a polícia e, rapidamente, os militares chegaram ao local e prenderam o agressor. Com ele, os policiais apreenderam o simulacro de arma de fogo, um galão de gasolina, um isqueiro, uma tesoura e um telefone celular.

De acordo com a PMMG, o rapaz possui antecedentes criminais.

Fonte: O Tempo