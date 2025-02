Homem é preso por furto a estabelecimentos comerciais em Inhapim

Homem é preso por furtos a estabelecimentos comerciais em Inhapim

INHAPIM – Nessa quinta-feira(6), a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da 288ª Companhia de Inhapim, realizava a operação “PMMG 250 Anos: Pré carnaval Seguro” quando foi acionada para atender a uma ocorrência de furto.

Segundo a vítima, o autor teria fugido em direção à rodoviária da cidade.

De imediato, os militares iniciaram o rastreamento e conseguiram abordar um homem de 36 anos, suspeito do crime.

Com ele, foram encontrados os materiais furtados: uma mochila, roupas e uma garrafa de água. O indivíduo confessou ter furtado dois estabelecimentos comerciais no centro da cidade.

A equipe da Polícia Militar deslocou-se até os locais do crime, onde as vítimas reconheceram os objetos recuperados.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.