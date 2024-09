Homem é preso por fraude veicular em Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE – No decorrer de uma operação realizada nessa terça-feira (10), na rodovia MG- 425, em Vargem Alegre, um homem de 55 anos foi preso por fraude veicular.

Durante a abordagem no perímetro urbano, os policiais pararam um veículo Fiat Strada, cor cinza, conduzido pelo suspeito.

Ao solicitar os documentos, o condutor apresentou a carteira nacional de habilitação e o certificado de registro e licenciamento do veículo.

No entanto, durante a verificação dos sinais de identificação do veículo, foram constatadas irregularidades, como etiquetas destrutivas de identificação e numeração do motor com sinais de raspagem. A leitura do QR code das placas de identificação revelou que pertenciam a um VW Kombi, cor branca, de Belo Horizonte.

Dentro do veículo, foram encontrados documentos adicionais, incluindo um certificado de registro e licenciamento e um documento de arrecadação referente a uma placa, que constava como roubada/furtada no sistema informatizado.

O suspeito alegou ter comprado a caminhonete por R$ 85 mil de um indivíduo de Ipatinga, e que parte do pagamento foi feita em espécie. Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia, enquanto o veículo foi apreendido e removido ao pátio.