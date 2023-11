Homem é preso por crime de tortura-castigo contra filho de 7 anos em Nanuque

A Polícia Civil prendeu um homem, de 29 anos, na quinta-feira (9/11), investigado pelo crime de tortura-castigo cometido contra o filho, de 7 anos à época do fato, na cidade de Nanuque. A vítima é portadora de raquitismo e estava sob a guarda do pai. Segundo a Polícia Civil, foi apurado que, o homem teria utilizado um instrumento feito de borracha para agredir o filho, gerando diversos hematomas pelo corpo da criança, principalmente nos braços, pernas e glúteos.

Levantamentos apontam que o investigado teria ficado enfurecido pelo fato de o menino não estar escrevendo corretamente, passando então a agredi-lo e ameaçá-lo para que não contasse os fatos para outras pessoas. Durante as investigações, policiais foram informados que o suspeito já teria, em outras ocasiões, excedido nos meios de correção contra a vítima. Equipe: delegado Lucas Pereira Scaramussa; escrivães Maria dos Anjos e Nagib Lauar; investigadores Breno Mohandas e Naiara Dutra. (Assessoria de comunicação/ PCMG/ Nanuque).

Fonte: Diário Tribuna