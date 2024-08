MANHUAÇU- Nessa quinta-feira(15), por volta das 12h, no KM 588 da BR -116, no município de Manhuaçu, durante fiscalização de rotina foi abordado um ônibus . Durante consulta aos passageiros, foi encontrado um mandado de prisão em desfavor de D.S.V, emitido pelo tribunal de justiça do estado da Paraíba pelo crime de extorsão mediante sequestro. Diante do fato, foi dado voz de prisão para o autor, que foi encaminhado ileso para a Polícia Civil de Manhuaçu para os procedimentos de praxe.