Homem é preso pela PC por importunação sexual e perseguição

MATIPÓ – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na terça-feira (19/11), um homem de 53 anos pelos crimes de importunação sexual, perseguição e descumprimento de medida protetiva no município de Matipó. A prisão preventiva foi efetuada após representação do delegado responsável pelo caso.

Conforme apurado, o investigado já estava sob ordem judicial para manter-se afastado da vítima, uma mulher de 44 anos, devido a um histórico de violência doméstica. No entanto, ele continuou a persegui-la em diversos locais e, durante uma festa, importunou-a sexualmente. Além disso, o homem proferiu injúrias, ameaçou matá-la e tentou agredi-la, atingindo o pai da vítima, um idoso de mais de 90 anos.

O suspeito já havia sido preso anteriormente pela PCMG pelos crimes de violência doméstica contra a mesma mulher, mas, ao ser colocado em liberdade, persistiu na perseguição e nos atos de violência. Diante da gravidade dos fatos, o delegado Fábio Freitas solicitou a prisão preventiva, que foi prontamente deferida pela Justiça.

Com o mandado judicial expedido, equipes das delegacias de Matipó e Abre Campo localizaram o homem na área central de Matipó, efetuando a prisão.