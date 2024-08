Homem é preso depois de tentar contra a vida de militares

CARATINGA- Na madrugada dessa segunda-feira(26), o Centro de Operações da Polícia Militar recebeu informações de que teria um indivíduo armado no interior de uma boate situada na avenida Áurea Carlos Leite de Matos.

O solicitante relatou ainda que o citado indivíduo estaria no interior de um veículo Punto de cor branca.

Diante das informações foi montada uma operação com diversas equipes para tentar abordar o autor.

Uma equipe tentou cercar o portão de acesso ao estabelecimento, momento em que o condutor do veículo ao notar essa situação, acelerou ainda mais, e jogou o carro na direção de um dos militares que estava tentando realizar a abordagem.

O condutor do veículo de forma

dolosa tentou atropelar um dos integrantes da equipe, momento em que foi necessário fazer uso da arma de fogo, para proteção da vida, onde foram efetuados três disparos em direção ao veículo, com a intensão de imobiliza-lo.

O militar só não foi atropelado pelo veículo, devido ele ter pulado no matagal.

Após quase ter atropelado o militar, veículo Punto bateu em uma cerca de madeira e conseguiu acessar a MG-329 e fugiu em alta velocidade.

Outra equipe também quase foi atropelada pelo veículo em uma segunda tentativa de abordagem ao veículo na MG-329.

Após essa segunda tentativa de abordagem, o condutor do veículo veio a perder o controle dele e se chocou contra um barranco.

Após bater o carro, o condutor do veículo saiu correndo, desobedeceu as ordens de parada, pulou o guard-rail e acessou uma região de mata, momento em que se desequilibrou e caiu de uma altura aproximada de 20 metros.

Diante disso, foi acionado o Samu que socorreu o autor ate o hospital onde ele permanece internado e sob escoltado da Polícia Militar. O autor não foi atingido por nenhum dos disparos.

O autor de 38 anos possui passagens por tráfico de drogas, direção perigosa, agressão, lesão corporal, homicídio tentado, receptação e disparo de arma de fogo.

Em consulta ao sistema do Estado foi constatado que ele possui um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

Nenhuma arma de fogo foi localizada até o momento. Pericia técnica não compareceu.

Foi realizada uma busca no interior do veículo, porém nada de ilícito foi localizado. Em verificação ao veículo foi constatado que o seu chassi está suprimido.

O veiculo Fiat Punto de cor branca foi removido pela empresa Fervel.