Homem é preso depois de furtar picanha e chocolate em supermercado

CARATINGA- Na noite dessa última quarta-feira (23), a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 62º Batalhão, foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em um supermercado localizado na Avenida Professor Armando Alves da Silva, em Caratinga.

O funcionário do estabelecimento informou aos policiais militares que notou um comportamento suspeito de um homem de 29 anos, que carregava uma mochila preta visivelmente volumosa e pesada. O suspeito tentou realizar o pagamento de uma unidade de chocolate com um cartão de crédito, mas a transação foi recusada.

Desconfiado da situação, o funcionário decidiu esperar o cliente na saída do supermercado e o abordou, pedindo que mostrasse o conteúdo da mochila. Sem oferecer resistência, o homem atendeu ao pedido. Ao abrir a mochila, foram encontradas seis peças de picanha e uma caixa de chocolate.

O homem admitiu na hora que havia furtado os itens e explicou que revenderia as peças de carne a um receptador por R$ 50 cada.

Sobre o chocolate, afirmou que seria para consumo próprio. Ele também confessou ter retirado os dispositivos antifurto das carnes para evitar que os alarmes do supermercado fossem acionados.

Diante dos fatos, o infrator foi preso pelos funcionários até a chegada da Polícia Militar. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, junto com os produtos furtados.