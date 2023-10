Homem é preso depois de agredir o tio em São João do Jacutinga

CARATINGA – Na manhã dessa quinta-feira (19), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para socorrer um idoso no distrito de São João do Jacutinga, que havia sido agredido pelo sobrinho. José Alves de Oliveira, 64 anos, foi socorrido pelo Samu com um corte de oito centímetros na cabeça. Ele foi conduzido ao hospital.

No local da agressão, Paulo Sérgio de Oliveira, 37, muito alterado e visivelmente embriagado, disse que deu “telhadas” na cabeça do tio. “Ele chegou pegou o machado e tentou me matar, aí dei umas telhadas na cara dele, cheguei do serviço e ele veio com pilantragem com duas facas para me matar, me deu uma machadada nas costas. Não tem arrependimento de nada, só de ter perdido minha mãe. Ele me deu uma machadada nas costas, eu sem defesa, dei duas telhadas na cabeça dele. Ele tá com ciúme de uma mulher bonita, que me pediu 10,00 pra ir embora pra Piedade, aí ele veio com machado, fui ligeiro, quebrei a telha na orelha dele, antes dele me matar, eu mato ele”, contou Paulo, que embora tenha dito que tinha sido agredido, não tinha lesões.

A Polícia Militar chegou ainda quando a reportagem estava no local e prendeu Paulo por lesão corporal. De acordo com os militares, tio e sobrinho já têm um histórico de desentendimentos.

PACIENTE DO CAPS-AD

Segundo informações obtidas pelo DIÁRIO, Paulo é paciente do CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) Caratinga, porém, está afastado do tratamento há algum tempo pela falta de transporte do distrito de São João do Jacutinga para a sede, onde ocorre o atendimento especializado.