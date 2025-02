Homem é preso depois apontar arma para policiais

INHAPIM – Um homem, 28 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (19) após apontar arma contra policiais militares. Ele acabou preso depois de procurar atendimento médico por ter sido ferido na perna direita. A ocorrência foi registrada no bairro Santa Cruz, em Inhapim.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando sobre um indivíduo armado na parte alta do bairro Santa Cruz. De imediato, uma equipe deslocou até o local indicado e, ao se aproximar a cerca de 20 metros, avistou o suspeito, que segurava uma arma de fogo.

Ao notar a presença policial, o homem apontou a arma na direção da equipe, que revidou com um único disparo, mas não foi atingido. Ele fugiu em direção a um lote vago.

Os militares iniciaram a perseguição, mas ouviram um disparo vindo do lote onde o autor se escondeu e aguardaram reforço. Com a chegada de outras equipes da Polícia Militar foi iniciado um rastreamento, resultando na localização de uma pistola .380.

Enquanto as diligências continuavam, o Hospital São Sebastião de Inhapim acionou a Polícia Militar para informar que um indivíduo havia dado entrada na unidade com um ferimento por arma de fogo. No local, os militares identificaram o homem como o mesmo que havia apontado a arma contra a equipe policial e fugido.

Segundo o relatório médico, ele apresentava uma perfuração na perna direita e foi transferido para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

Após receber atendimento médico, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.