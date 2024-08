Homem é preso com motocicleta furtada

VARGEM ALEGRE- Uma guarnição da Polícia Militar Rodoviária realizava operação na Rodovia Estadual MG-425, estrada que liga Caratinga a Vargem Alegre, quando recebeu informação da motocicleta Honda CG 125 de cor azul, placa HAP-8648, com registro de furto/roubo, nessa última segunda-feira (29).

Foi realizado patrulhamento, quando os militares viram o condutor trafegando com a motocicleta na rodovia estadual, e o abordaram.

O indivíduo disse que teria deslocado do município onde reside em Vargem Alegre até Caratinga, porém não soube repassar informações sobre a procedência do veículo.

O homem foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil.

A motocicleta foi removida para o pátio credenciado.