Homem é preso com arma de fogo

Durante policiamento preventivo referente a crimes violentos, especialmente homicídios, a equipe Tático Móvel em patrulhamento pela rua Diógenes Vidigal, nesta segunda-feira (6), no bairro Santa Cruz, ao aproximar-se de um bar viu o suspeito de 38 anos, que dispensou debaixo de um frizer um objeto, que ao ser verificado foi constatado tratar-se de uma arma de fogo.

O homem foi preso em flagrante delito e conduzido a delegacia de Polícia Civil junto com a arma de fogo apreendida.

O suspeito atualmente cumpre prisão domiciliar com passagens policiais por diversos delitos.