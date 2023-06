Homem é preso com arma de fogo, munições e colete balístico

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar no bairro Anápolis nessa quinta-feira(22) com arma de fogo, munições e colete balístico.

Após um intenso trabalho de monitoramento das ações do infrator, a Polícia Militar solicitou um mandado de busca e apreensão para a resistência do conduzido e durante as buscas foram encontrados um revólver calibre 38, 21 munições, duas placas balísticas, duas capas para placa balística, um rádio comunicador e duas balanças. Autor preso em flagrante sendo conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.