Homem é preso após matar a companheira com diversos golpes de facão em BH

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu durante uma festa familiar na região da Pampulha

Está no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte (IML) o corpo de Fernanda Dantas Garrido Ribeiro, de 40 anos, assassinada a facadas durante a noite dessa quinta-feira (1º) em uma pousada na Orla da Lagoa da Pampulha, próximo ao bairro Jardim Atlântico, em Belo Horizonte.

O principal suspeito é o seu companheiro, identificado como Arthur Henrique Franco Ribeiro de Paula, de 38 anos. Ele foi preso em Curvelo, na Região Central de Minas, horas depois do crime.

Assassinato durante festa

Segundo informações, Arthur e Fernanda moravam no local onde aconteceu o crime, que funciona como uma pousada. O casamento estaria em uma fase ruim, mas o casal teria se reconciliado recentemente. A pousada é de propriedade de parentes do suspeito, que estavam fazendo uma confraternização durante o feriado. Não existem relatos de desavenças do casal durante a festa.

No final da tarde dessa quinta, o suspeito se deitou e adormeceu, deixando a companheira conversando com os demais participantes da confraternização. Horas depois, Arthur saiu do quarto e, armado com um facão, partiu para cima da companheira, desferindo diversos golpes em sua nuca e pescoço.

Fernanda morreu no local. Com medo, os demais participantes da festa teriam se escondido em um quarto da pousada.

Fuga e prisão

Arthur deixou o local após o crime, fugindo em um carro modelo GM Opala de cor bege. Ele seguiu sentido BR-040, tomando em seguida o caminho da BR-135, sentido Vale do Jequitinhonha. A polícia foi avisada e, horas depois, o serviço de inteligência conseguiu encontrar o veículo nas proximidades da cidade de Curvelo.

O homem foi preso em flagrante e permaneceu em silêncio. Militares do 42º Batalhão de Curvelo e do 49º Batalhão, da capital, registraram a ocorrência, que seguiu para a Polícia Civil.

