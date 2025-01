Homem é preso após arrumar confusão com familiares

MANHUAÇU – Um homem, 55 anos, foi preso após arrumar confusão com familiares. O caso, que inicialmente é tratado como tentativa de homicídio, foi registrado na noite deste domingo (19) na rua Geraldo Euzébio Dutra, no distrito de São Pedro do Avaí, Manhuaçu

Por volta das 20 horas deste domingo, a Polícia Militar foi acionada para comparecer na onde um homem, após consumir bebidas alcoólicas, ameaçou familiares utilizando um facão e uma faca. Em seguida, agrediu fisicamente seu irmão, 47. Posteriormente, tentou atear fogo em um veículo da vítima utilizando gasolina e um isqueiro, mas foi contido pela vítima, que revidou com uma paulada na cabeça do autor.

Após o ocorrido, o autor retornou para sua residência, onde pegou uma espingarda de pressão calibre 5,5mm e efetuou diversos disparos em direção à janela da garagem da vítima, sem causar ferimentos. Diante da situação, os militares realizaram a prisão do autor e apreenderam os materiais utilizados no crime, sendo um facão, uma faca, um isqueiro, uma espingarda de pressão e quatro chumbos de calibre 5,5mm.

O autor e o material apreendido foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil.