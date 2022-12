Homem é preso após arrombar porta do quarto da ex com socos, no sul de minas

Uma agressão, ou até mesmo um feminicídio, podem ter sido impedidos pela Polícia Civil depois que agentes prenderam um homem de 33 anos no momento em que ele conseguiu arrombar a porta de um quarto onde a ex estava escondida, em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais.

O caso foi registrado na manhã da última terça-feira (13), mas só foi divulgado pela instituição policial na quinta (15). No momento da intervenção dos agentes, a mulher de 35 anos, que tinha uma medida protetiva contra o suspeito, estava trancada no cômodo ao lado de dois filhos e uma sobrinha, com idades entre 7 e 14 anos.

A Polícia Civil chegou até o imóvel depois que uma pessoa ligou para a corporação e comunicou que a medida protetiva estava sendo descumprida pelo suspeito, que havia invadido a casa da ex-companheira.

Fonte : O tempo