Homem é morto no córrego São Bento, em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO– Um homicídio foi registrado na manhã dessa sexta-feira (18) no córrego São Bento, zona rural de Bom Jesus do Galho. Lécio José de Sousa, 46 anos, foi morto a tiros.

Logo pela manhã, a Polícia Militar foi informada que havia uma vítima alvejada por disparos de arma de fogo na estrada vicinal que liga a MG-329 ao povoado de São Sebastião do Óculo, distrito da cidade de Raul Soares. A vítima estava caída ao solo, sem sinais vitais e com perfurações provenientes de arma de fogo.

De imediato foi isolado o local e acionado a Polícia Técnica, tendo comparecido o perito, que realizou os trabalhos de praxe. Foi constatado na vítima quatro perfurações causadas por projeteis de arma de fogo, sendo uma na região anterior do braço esquerdo, duas na região hioide (pescoço) e uma na região frontal (testa). O perito não localizou o aparelho celular da vítima, sendo ele encontrado em poder da esposa da vítima por volta das 14h. O aparelho foi recolhido para possível averiguação.

Conforme a esposa da vítima, Lécio saiu de casa às 6h em seu cavalo. Ele foi tirar leite das vacas em uma propriedade e que no caminho ocorreu o crime. Ela adiantou que a vítima nas últimas semanas apresentava insatisfeita e apreensiva; inclusive relatando medo de algo acontecer com a família. A mulher também relatou problemas da vítima na cidade de Ipatinga, vindo, segundo ela, há aproximadamente 15 anos, mudados para a cidade de Bom Jesus do Galho; porém ela não sabe dizer de quem ou o porquê. A esposa informou viver bem com a vítima e que não teriam problemas no relacionamento.

Uma testemunha, vizinho da vítima, relatou que escutou três estampidos por volta das 5h40, quando estava no banheiro e depois não viu pessoas e nem ouviu barulho de veículo passando na estrada que passa em frente sua propriedade.

Outra testemunha contou que saiu de casa por volta das 5h35 parar tirar leite, quando escutou três estampidos, possivelmente de arma de fogo e que após este fato não viu e nem ouviu ninguém passar pela estrada vicinal.

Nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.