Homem é morto com cortes profundos no pescoço

Um suspeito foi conduzido na tarde de ontem pela PM

UBAPORANGA – Um homicídio foi registrado na noite desta terça-feira (15) na estrada de acesso ao córrego Santa Cruz, zona rural de Ubaporanga. Romaldino de Souza Ribeiro, 50 anos, foi assassinado com golpes no pescoço. Na tarde de ontem, um jovem, 19, foi conduzido pela Polícia Militar. Ele é apontado como suspeito e não teve seu nome revelado.

O HOMICÍDIO

Inicialmente, os bombeiros voluntários de Ubaporanga foram acionados para atender a uma vítima de atropelamento. A Polícia Militar também foi informada sobre o fato. No local, bombeiros e policiais encontraram a vítima no meio da estrada e ela já se encontrava em óbito. O cadáver apresentava cortes profundos na região do pescoço. A Perícia Técnica da Polícia Civil constatou quatro cortes feitos ‘com instrumento corto contundente’. Junto do corpo foram encontrados um celular, uma sacola contendo remédio e R$ 80,00.

Segundo a família de Romaldino, não possuía desafetos e fazia regularmente este trajeto a pé.

CONDUÇÃO DO SUSPEITO

Os militares fizeram levantamentos e chegaram até um suspeito. Tenente Cristófori, 288ª Cia de Polícia Militar, em Inhapim, comentou esse trabalho da PM. Segundo o oficial, as informações que chegaram de forma preliminar, através de denúncias anônimas, ajudaram o trabalho da Polícia Militar. “Na noite de terça-feira estivemos no local do crime e iniciamos as diligências. Mas hoje (ontem) pela manhã nós localizamos algumas pegadas e essas pegadas traziam algumas características como a botina que o suspeito utilizava”, disse o oficial, acrescentando que essa botina foi apreendida para perícias posteriores.

Conforme o oficial, o local onde houve a emboscada tem um trilho que dá para a residência desse suspeito. “Familiares da vítima também nos passaram informações que apontam atritos recentes entre o suspeito e a vítima. O boletim de ocorrência traz quesitos para subsidiar as investigações da Polícia Civil. Tanto é que soubemos das vestimentas que o suspeito usava na data do fato e essas vestimentas já haviam sido lavadas à noite e estavam secando no varal”, contou o oficial, ressaltando que essas peças de roupa foram apreendidas.

O oficial observou que os levantamentos da PM resultaram num arcabouço de indícios que evidenciam as informações passadas sobre a suspeição, isso somado aos relatos de moradores do córrego Santa Cruz, que em sua maioria são parentes da vítima.

Sobre o objeto usado no crime, até a noite de ontem ele não havia sido determinado. “Até em contato com a perícia, provavelmente foi utilizado uma foice ou um facão. Fato é que foi um crime com requinte de crueldade, foram vários golpes na cabeça. Existem informações de que a vítima não tinha desavenças. Conviveu toda sua vida no córrego Santa Cruz e todos gostavam dela. O que foi levantado são essas desavenças”.

Agora os trabalhos estão a cargo da Polícia Civil.