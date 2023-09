Homem é morto a tiros por ex da namorada na Zona Norte do Rio

Renan Costa dos Santos, de 28 anos, foi assassinado no domingo pelo ex da atual namorada. O rapaz estava acompanhado da menina no Palácio Show, em Madureira, na Zona Norte do Rio, quando o agressor chegou atirando contra ele. Renan levou três tiros, foi socorrido por policiais militares e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não sobreviveu. O enterro do jovem será nesta terça-feira, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.

A família de Renan conta que o namoro dele com Yohaynne Tavares Silva de Andrade sempre foi marcado por conflitos. O casal, junto há quase dois anos, chegou a terminar em abril deste ano, quando a jovem teria começado a se relacionar com o homem que atirou contra Renan, mas o relacionamento durou pouco e ela logo reatou com o ex.

O término repentino, o retorno com Renan, segundo a família dele, não foram bem aceitos pelo homem. Antes de atirar contra o rapaz no domingo, o mesmo já teria ameaçado jogar o carro em Renan caso não se afastasse de Yohaynne.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio, na Rua Clara Nunes. De acordo com o comando da unidade, durante patrulhamento na região, os agentes ouviram os disparos e foram ao local. Lá, encontraram Renan caído no chão e solicitaram socorro ao Corpo de Bombeiros. A vítima foi encaminhada para o Hospital municipal Salgado Filho, mas não resistiu.

