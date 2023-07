Homem é flagrado furtando barras de chocolate em supermercado de Caratinga

Uma ocorrência de furto de chocolate foi registrada no final da tarde desta terça-feira (11) em um supermercado localizado na rua Santo Antônio, bairro Santo Antônio, em Caratinga. Um homem, 39 anos, sofreu queda ao tentar fugir após ser flagrado furtando barras de chocolate.

Um funcionário percebeu que um indivíduo andava entre os setores do supermercado com algumas barras de chocolates nas mãos e ficava constantemente vigiando a localização dos seguranças do estabelecimento. Porém, em dado momento, o funcionário percebeu o autor se dirigindo a passos largos para a saída.

De acordo com o funcionário, quando o autor saiu do supermercado, percebeu que ele estava com um volume na cintura, por isso o abordou. Ao perguntar o que estava na cintura, o autor retirou oito barras de chocolate de dentro da calça.

O funcionário, acompanhado de um colega de trabalho, tentou conter o autor, inclusive o colocaram dentro de uma sala, mas ele fugiu por uma janela, mas durante a fuga, o autor caiu e bateu a cabeça, causando uma lesão.

Em virtude da lesão sofrida, o autor foi conduzido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois, ele foi conduzido para delegacia de Polícia Civil.