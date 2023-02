Homem é esquartejado com serra elétrica em apartamento do Santo Antônio, BH

Um homem foi encontrado morto e esquartejado com uma serra elétrica em um apartamento do bairro Santo Antônio, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite deste domingo (5 de fevereiro). O suspeito do crime é um jovem de 23 anos que teria esquizofrenia e assassinou a mãe quando tinha 16 anos.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem ligou para a advogada dele dizendo que tinha um homem morto no apartamento dele. Já sabendo que ele tinha matado a genitora, a advogada acionou a Polícia Militar para o local.

Ao chegarem ao apartamento, os policiais já sentiram um forte odor cadavérico. Na sala os sofás estavam virados de cabeça para baixo, havia um balde com água suja, uma serra elétrica, a caixa do equipamento. No banheiro foram encontrados dois sacos de lixo com partes de corpo humano, semelhante a pernas.

O suspeito do crime foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A advogada dele contou que o jovem esteve internado em uma clínica psiquiátrica no bairro Santa Efigênia, também na região Centro-Sul da capital. No entanto, na ocorrência não há detalhes de quando ele teria deixado o local e se ficou internado por causa da morte da mãe.

Vítima pode ser um morador de rua

Segundo a Polícia Militar, por causa das condições do cadáver, esquartejado e em decomposição, não foi possível identificar a vítima. No entanto, as imagens das câmeras de segurança da prédio mostraram que no último dia 1º de fevereiro, um homem preto, usando chapéu e carregando uma sacola azul entrou no prédio junto com o suspeito.

Fonte : O tempo