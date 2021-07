Homem é encontrado morto próximo ao trevo de Sapucaia

CARATINGA- O pedreiro José Nilton Carvalho de Assis, 59 anos, foi assassinado na manhã desta segunda-feira(19). O corpo do pedreiro foi encontrado no córrego São Silvestre, próximo ao trevo de Sapucaia, zona rural de Caratinga. O corpo apresentava ferimentos causados provavelmente por um facão na região do rosto. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil estiveram no local para realizar os devidos trabalhos. A motivação do crime e a autoria estão sendo investigadas. A funerária encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal. José Nilton morava com a esposa em Caratinga.