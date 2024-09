Homem é encontrado morto na zona rural de Piedade de Caratinga

Webert Silveira, de 44 anos foi encontrado morto na noite dessa quinta-feira(19), no córrego São Manoel, zona rural de Piedade de Caratinga.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que a morte foi em virtude de disparo de arma de fogo. Após os trabalhos de praxe o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal pelo serviço funerário

A Polícia Militar está em diligências para tentar identificar e prender o autor.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima tinha passagens por furto e envolvimento com drogas.

Qualquer informação que possa contribuir com o trabalho da polícia pode ser passada pelo 190 ou pelo 181.