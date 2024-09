Homem é encontrado morto em São Sebastião do Anta

Nessa sexta-feira(20), a Policia Militar foi acionada por um funcionário do Posto de Saúde de São Sebastião do Anta relatando que um senhor identificado como Juracy Felipe Alves, havia morrido e que o corpo já havia sido retirado do local e estava lá. Imediatamente a equipe da PMMG se deslocou até a unidade de saúde.

Em conversa com a médica, que atendeu o idoso, ela disse que os profissionais da saúde foram acionados, porque teria um homem caído debaixo de uma motocicleta e aparentemente sem sinais vitais.

A equipe de saúde se deslocou até o local, porém, a motocicleta já havia sido retirada por familiares, a médica informou que o cidadão não apresentava sinais vitais e que removeram o corpo do local, porque estava juntando muita gente no local.

O corpo foi levado até o Posto de Saúde onde foram feitos exames, inclusive eletrocardiograma não havendo, realmente, sinais vitais. A suspeita é de que o homem teve um mal súbito no momento que estava na motocicleta.

A esposa de Juracy, informou a Polícia Militar que o homem estava com depressão profunda e sempre fazia uso de bebida alcoólica e cigarro, ela disse ainda que ele não podia beber e fumar porque estava com problemas de saúde, pneumonia e muita falta de ar.

Juracy havia ficado internado até a última sexta-feira(13) passando o fim de semana sem fazer uso de bebida alcoólica, porém na segunda-feira(16), ele voltou a beber muito.

Na madrugada dessa sexta(20),Juracy chegou em casa muito embriagado, logo em seguida ele foi tomar banho e tomar café da manha. Segundo a esposa, por volta das 6 h ele disse que iria na casa de sua mãe, porém não esteve lá.

Por volta de 11h40 a família recebeu noticias que Juracy estava caído e aparentemente sem vida. Testemunhas, relataram que constantemente ele sumia e ficava dormindo em lavouras de café, e que muitas das vezes encontravam litros de bebidas alcoólicas próximas a ele.

Foi constatado pela médica que o atendeu, que o cidadão não apresentava fraturas, escoriações, sinais de agressão e nenhum sangramento.