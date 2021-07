O corpo de Márcio Gabriel Gonçalves, 45 anos, foi encontrado parcialmente queimado no Córrego dos Valerianos, no distrito de Santana do Tabuleiro, zona rural de Raul Soares.

Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 10h. O corpo foi encontrado pelo proprietário do terreno.

De acordo com a perícia, a vítima apresentava cortes no pescoço e queimaduras pelo corpo.