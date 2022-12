Homem é encontrado morto amarrado em árvore, seminu e com perfurações em MG

O corpo de um homem foi encontrado amarrado à árvore com perfurações em mata próxima ao Bairro Jardim Redentor, em Pouso Alegre (MG), na manhã do último sábado (17). De acordo com a Polícia Militar, a vítima já estava em decomposição, mas foi identificada pela família como Rafael do Carmo de Oliveira, 35 anos.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo de Rafael amarrado e com pano na região do pescoço. Ele estava seminu, apenas com uso de cueca, e com sinais de violência de formas variadas, queimaduras, cortes profundos, perfurações, feridas na região da cabeça e genitália mutilada.

Após a avaliação da perícia, o corpo foi liberado para o Instituto Médico Legal (IML) de Pouso Alegre. De acordo com a PM, a irmã da vítima contou que o homem estava desaparecido há quatro dias e que já havia dito estar jurado de morte.

As investigações seguem agora com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Em nota, a polícia afirmou que “os trabalhos periciais e os primeiros levantamentos que irão subsidiar a investigação foram realizados no próprio sábado (17)”.

