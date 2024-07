Homem é condenado a quase 15 anos de prisão por homicídio em Entre Folhas

DA REDAÇÃO-Watson Antônio Pereira, 32 anos foi condenado a 14 anos e seis meses de prisão em regime fechado por homicídio contra José Ferreira dos Santos, 77 anos à época do fato.

O crime brutal aconteceu no dia 12/05/2021, por volta das 17h2O, na rua América Ribeiro, no centro de Entre Folhas.

Segundo apurado, o denunciado Watson, em data anterior aos fatos, foi ate a residência de José onde lhe vendeu um picolé. Posteriormente, já na quarta-feira, dia dos fatos, o autor decidiu voltar a casa de José para conversarem.

Durante a visita os dois se desentenderam desentenderam e Watson se apossou de uma panela e passou a desferir inúmeros golpes na cabeça da vítima, que caiu ao chão desfalecido. Em contínuo, Watson apoderou-se de um botijão de gás e efetuou reiterados golpes na cabeça da vítima, causando sua morte.

Segundo se apurou o crime foi cometido por motivo torpe, na medida em que Watson matou José por ter resistido às investidas sexuais do autor.