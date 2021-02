Homem é condenado a 20 anos de reclusão por assassinar a ex-namorada

Crime aconteceu em janeiro de 2020 no município de Conceição de Ipanema

DA REDAÇÃO – Thales Felipe Pereira Anacleto, 24 anos, foi condenado a 20 anos de reclusão por ter matado a ex-namorada Marfísia Gomes da Silva, 36. O crime ocorreu na madrugada do dia 12 de janeiro de 2020, na casa da vítima, na zona rural do município de Conceição de Ipanema.

De acordo com o inquérito policial, na noite do crime, ao chegar em casa, retornando de uma festa, a vítima deparou-se com o ex-namorado que, após uma discussão, deu cinco golpes com uma barra de metal na região da cabeça da vítima e fugiu do local.

Na denúncia, oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em maio do ano passado, o promotor de Justiça Maikon André Oliveira Dias pediu a condenação do réu por homicídio qualificado (artigo 121, parágrafo 2º, do Código Penal), praticado por meio cruel (inciso III) e por razões de condição de sexo feminino (inciso VI).

A atuação no Tribunal do Júri durante o julgamento, ocorrido ontem, 9 de fevereiro, em Ipanema, foi da promotora de Justiça Nayara Bernardes Cerqueira Campos. O juiz Felipe Ceolin Lirio determinou a pena de 20 anos de reclusão, sem direito de recorrer em liberdade, ratificando as decisões que decretaram a prisão preventiva do réu.

Com informações: Assessoria MPMG