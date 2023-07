Homem é brutalmente atropelado nesta noite às margens da BR-126 próximo ao Samu de Teófilo Otoni

Um homem foi atropelado por um veículo Gol de cor branca próximo à sede do Samu de Teófilo Otoni, por volta das 20h desta quinta-feira (13), no bairro São Cristóvão.

“A batida foi feia. Tinha umas pessoas chorando perto dele, e o pessoal do Samu pegando ele do chão e colocando na ambulância bem sem jeito, porque ficou com o corpo todo retorcido”, disse uma fonte que presenciou os fatos.

O homem foi encaminhado para o hospital em estado grave.

Fonte: Jornal Diário de Teófilo Otoni