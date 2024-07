Homem é baleado durante ação da PM no bairro Salatiel

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 62º Batalhão de Polícia Militar, foi acionada na manhã dessa quarta-feira(17), após uma solicitação envolvendo ameaça, com emprego de arma de fogo no bairro Salatiel, em Caratinga.

A vítima trata-se de um homem de 25 anos, o qual alegou que manobrava um caminhão nas proximidades da empresa em que trabalha, quando dois indivíduos que transitavam numa motocicleta Twister se irritaram, pois o caminhão, durante a manobra, bloqueou parcialmente a passagem na via.

Os ocupantes da motocicleta proferiram diversas ameaças à vítima, sendo que um deles sacou um revólver calibre 38, também de forma ameaçadora, em desfavor da vítima, todavia, não chegou a disparar. Logo em seguida os infratores fugiram do local.As equipes da PM prontamente iniciaram o rastreamento pelo bairro Salatiel e localizaram os infratores, que ainda estavam nas proximidades da motocicleta indicada pela vítima.

Durante a abordagem, um indivíduo de 24 anos foi preso, enquanto outro indivíduo, de 21 anos, que estava usando um colete balístico, tentou fugir.

A perseguição continuou até a Vila Ataíde, onde o autor em fuga, ao perceber que seria alcançado e abordado pelos Policiais Militares, colocou uma das mãos na cintura, voltando-se para os militares, realizando um movimento de saque do objeto que ele portava na cintura.

Diante das circunstâncias mencionadas e do iminente risco de ser atingido por eventual disparo de arma de fogo, um dos militares envolvidos na ocorrência efetuou um único disparo em desfavor do infrator, que o atingiu na região das nádegas, que resultou na sua incapacitação temporária.

Após a imobilização do autor que utilizava colete foi constatado que este portava duas pedras de uma substância amarelada semelhante a crack, que foram apreendidas. O infrator alegou que teria levado a mão à cintura para pegar o aparelho celular, que estaria caindo. O celular também foi apreendido.

Rapidamente, os militares providenciaram socorro ao infrator atingido pelo disparo, conduzindo-o até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde ele foi atendido e permanece internado.

Até o encerramento do registro a arma utilizada na ameaça ainda não havia sido encontrada, contudo, a Polícia Militar segue em diligências, a fim de localizá-la e apreendê-la.

As providências de Polícia Judiciária Militar estão sendo adotadas pelo Comando do 62º Batalhão.

O autor lesionado relatou que está em conflito com desafetos, sem mencionar o motivo, e por isso estaria usando o colete. Ainda não há informações de como o colete teria sido adquirido pelo infrator.

Os infratores possuem diversos registros policiais, especialmente por crimes de furtos, além de suposto envolvimento com tráfico de drogas.