Homem é baleado dentro de casa em Inhapim

INHAPIM – Na madrugada dessa quinta-feira (17), um homem de 31 anos foi baleado em sua casa na Rua José de Melo Correia, no bairro Santo Antônio, em Inhapim. O autor dos disparos não foi identificado.

Quando os militares estavam a caminho do endereço, encontraram com o solicitante, que estava em um táxi, dizendo que no banco e seguiram de trás havia um homem baleado e seguiam para hospital.

A vítima disse aos policiais que estava em casa quando ouviu um assovio no portão e ao sair para atender foi recebido por diversos disparos de arma de fogo aparentando ser de pistola pela sequência dos tiros. Em seguida, correu para dentro de casa, onde percebeu que havia levado alguns tiros devido a grande quantidade de sangue que saía do seu corpo. A vítima alega que não viu o rosto ou as vestes do atirador devido à baixa iluminação do quintal, e informou que não possui nenhuma desavença ou conflitos na cidade que possam gerar suspeição de autoria.

A testemunha alega que estava em casa dormindo quando ouviu barulhos de tiros e acordou assustado. Deparou-se com a vítima ensanguentada e ligou imediatamente para a polícia militar e para um táxi ir até o local prestar socorro até o hospital de Inhapim.

No hospital foi constatado pela equipe médica pelo menos quatro perfurações: duas pelas costas no ombro esquerdo, uma frontal no ombro direito que saiu na parte posterior da axila direita e outra de raspão na cabeça (lado esquerdo). Devido à necessidade de maiores cuidados, a vítima foi encaminhada de ambulância para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga.

A perícia técnica compareceu ao local do fato e realizou os trabalhos de praxe, onde encontrou quatro cartuchos deflagrados de pistola 9mm, que foram recolhidos. A Polícia Militar continua em diligências para tentar identificar e localizar o autor.