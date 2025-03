Homem é atingido por nove disparos de arma de fogo em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS- Nessa última terça-feira (4), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio tentado, na rua Adão Xavier Cimini, no bairro Santo Antônio, onde a vítima havia sido atingida por múltiplos disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, as equipes constataram que a vítima, um homem de 26 anos, já havia sido socorrida pela ambulância municipal e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

No local do crime, os policiais encontraram uma câmera de segurança na residência acima do imóvel onde ocorreram os disparos. Embora a câmera não tenha registrado a execução do crime, foi possível observar pessoas na rua no horário do fato e captar o áudio dos disparos.

Testemunhas informaram que, ao ouvirem os disparos, visualizaram a vítima correndo, sendo perseguida por um homem magro, usando toca e bermuda preta. A vítima foi atingida e gritou por socorro. Após os disparos o autor fugiu em direção a rua Manoel Lino Santana, nas proximidades do local dos fatos.

Informações anônimas indicaram que o autor fugiu por um beco que dá acesso à rua Antônio Pereira Sobrinho. Foram realizadas buscas no local, mas o suspeito não foi encontrado e nenhuma câmera de segurança adicional foi identificada.

A perícia compareceu ao local, realizando os procedimentos de praxe e recolhendo dois projéteis de arma de fogo.

Em contato com a vítima no hospital, ele relatou que, momentos antes do ocorrido, estava na casa de uma amiga e, ao passar próximo à igreja, foi surpreendido por um homem que surgiu de um matagal e disparou contra ele, fugindo logo em seguida. A vítima não soube identificar o autor, questionado, afirmou que não teve nenhum desentendimento recente ou mesmo um fato antigo que poderia justificar o ocorrido.

Todavia, os militares que realizavam o atendimento da ocorrência, receberam, de forma anônima, informações de que, no passado, a vítima teria se envolvido em um desentendimento com uma determinada pessoa do sexo masculino, desta forma, foram realizadas diligências, na tentativa de esclarecer os fatos e verificar uma possível autoria do crime, contudo, o suspeito não foi localizado. Novamente em contato com a vítima, ele confirmou o desentendimento, mas alegou que a situação já havia sido resolvida e não teria novos conflitos. Além disso, informou que estava em um bar com outras testemunhas no momento do crime, e que o local possui imagens de segurança. No entanto, as imagens não puderam ser acessadas pela equipe de imediato.

O celular da vítima, que estava com uma testemunha, foi recolhido, pois pode conter informações relevantes para a investigação.

A vítima, atendida no hospital, sofreu nove perfurações por arma de fogo, em diversas partes do corpo, incluindo membros superiores e inferiores, e devido a quantidade de lesões permanece internada sob cuidados médicos. A Polícia Militar segue com as diligências.