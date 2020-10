Homem é atingido por disparo de arma de fogo efetuado pelo ex-patrão

CARATINGA – Tayuri Peixoto de Souza, 29 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro Militar ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora depois de ser atingido por um disparo de arma de fogo na perna. O crime aconteceu por volta das 13h desta quarta-feira (21), na rua Coronel Antônio da Silva, a ‘rua Nova’, próximo à Copasa.

De acordo com informações preliminares do subtenente Sanches, a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de roubo, mas chegando ao local encontrou a vítima com um ferimento de bala na perna esquerda. Segundo o subtenente, Tayuri contou que foi buscar sua moto e se desentendeu com o ex-patrão, Izaque Maicon de Oliveira, 28 anos, que desferiu um tiro em sua perna.

O suspeito fugiu do local, e deixou a arma de fogo, que foi apreendida pelos militares. Foi feito rastreamento, mas ele não tinha sido localizado até o final dessa edição.

Segundo informações, a ocorrência foi registrada como lesão corporal.