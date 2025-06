Homem é assassinado pelo próprio irmão em São João do Jacutinga, e o autor foi preso

Na noite dessa terça-feira (24) durante a tradicional Festa da Fogueira de São João, realizada no distrito de São João do Jacutinga, em Caratinga (MG), uma briga generalizada resultou na morte de Joanísio José Luiz Xavier, de 36 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares foram acionados para conter uma confusão que ocorria nos fundos do palco de som do evento. Segundo relatos, duas mulheres — de 34 e 31 anos, respectivamente —, casadas com dois irmãos, iniciaram uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões físicas.

O homem de 36 anos, ao tentar defender sua esposa, acabou agredindo a outra mulher, o que levou o autor, irmão dele, de 39 anos, a intervir. Ambos os irmãos passaram a se agredir mutuamente com socos e golpes com pedaços de madeira. Durante o confronto, o homem de 39 anos se apossou de um objeto perfurante-cortante, possivelmente um canivete, e atingiu o braço esquerdo do irmão.

A Polícia Militar chegou rapidamente ao local e conseguiu prender o autor, que tentava deixar a praça. A vítima foi socorrida, mas não resistiu ao ferimento e morreu ao dar entrada no hospital.

O autor do homicídio possui registro anterior por dano. A vítima tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, dano e agressão.

A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local para realizar os trabalhos de praxe.

O autor e demais envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.