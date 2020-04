Homem é assassinado no Esperança

CARATINGA – Gian de Carvalho Lima, 44 anos, foi esfaqueado na manhã de ontem. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu na rua Augusto de Morais, bairro Esperança.

A PM foi acionada por populares. Eles disseram que nas dependências de um açougue, havia um indivíduo inconsciente caído ao solo e ele estava perdendo muito sangue. Uma guarnição foi até o local, sendo informada que uma testemunha socorreu à vítima, acompanhada por um irmão de Gian, até o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. No entanto, a vítima, que foi atingida no peito, crânio e coluna, não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

Uma testemunha relatou que Gian chegou correndo e assim que entrou no açougue, caiu no chão do estabelecimento. A testemunha notou que a situação era grave saiu para pedir ajuda.

DILIGÊNCIAS

Durante as diligências, pessoas que pediram anonimato, disseram que Gian teve problemas com dois indivíduos. E um familiar da vítima também foi ouvido e comentou que Gian inclusive foi agredido por esses indivíduos, mas não soube explicar o que motivou essa desavença.

Um desses envolvidos na briga com Gian foi encontrado na casa de sua irmã. O jovem disse que pela manhã, seu cunhado, outro envolvido nessa confusão, teria dito que iria procurar serviço, mas não comentou onde seria o local. Sobre a vítima, o jovem relatou que conhecia Gian como ‘Cruzeirense’ e que nunca teve problemas com ele. Porém, segundo a PM, existe um registro de ocorrência onde consta que no dia 21 de março de 2020, esse jovem juntamente de seu cunhado e de outro indivíduo, agrediram Gian.

Diante da situação, o jovem foi conduzido para delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Após ser ouvido, foi liberado. Na noite de ontem, a PM informou que foi levantado “que possivelmente a motivação do fato se deu em virtude de dívida de drogas”.