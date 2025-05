Homem é assassinado enquanto operava escavadeira

MARTINS SOARES — Gabriel Damasceno Gomes, de 44 anos, foi morto a tiros na manhã deste domingo (25) enquanto trabalhava em uma obra de terraplanagem às margens do km 12 da BR-262, no município de Martins Soares.

De acordo com informações iniciais, o crime ocorreu por volta das 10h. Os autores teriam se aproximado e efetuado diversos disparos contra a vítima, atingindo-a pelo vidro lateral da escavadeira que ele operava. Gabriel morreu no local.

Logo após o crime, os suspeitos fugiram e são procurados por equipes da Polícia Militar. A perícia da Polícia Civil foi acionada, assim como o serviço funerário.

As investigações seguem em andamento para apurar a motivação e identificar os responsáveis pelo homicídio.

Fonte: Portal Caparaó